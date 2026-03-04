След провал в приготвянето на мамалига румънката Диана Григореску, която е хоби кулинар, отпадна от кулинарната надпревара Hell’s Kitchen. Днес тя е в студиото на „На кафе“, където споделя, че все още се ядосва, че е отпаднала от елементарна грешка. Обикновено повечето хора грешат при нещо елементарно, в което се чувстват сигурни и уверени. Допълнително отчита й фактори като стрес и напрежение, които са нещо обичайно за "Кухнята на Ада".

Диана разказва, че от години е фен на предаването и дълго време е мислела да се запише в кастинга, но се е страхувала. Записва я малката й дъщеря и във времето забравя за кандидатурата. Изненадана е силно когато получава обаждане от предаването, но мъжът й е в шок и не може да повярва, че ще се реши да участва в кулинарното шоу. Трудно организират отсъствието й от работата, но успяват да се справят.

„Най-трудно в Hell’s Kitchen беше това, че не бяхме отбор. Някой иска да те прецака и най-трудно ми беше да приема отношението. Маргарита не е лош човек. Ядосва те на момента, защото е устата и не е възпитана. Много бързо реагира и не брои до 10. Трябва преди да кажеш нещо, да помислиш. Имахме един скандал и за съжаление са го показали. Малко ме е срам, защото съм човек, който обикновено не влиза в скандали. Винаги има начин да се оправят нещата с разговори. За съжаление при стрес и всичко останало, ми падна пердето“, разказва отпадналата участничка.

Диана Григореску е от Букурещ, но се запознава със съпруга си в Канада. Дълго време са приятели, но след като откриват химия помежду им, стават семейство и в момента живеят в Кърджали.

Диана разказва, че много обича да помага и затова се е насочила към професията на медицинска сестра. Няма проблем от игли и кръв, но в първия й работен ден, попада в интензивно отделение, в което още в началото губят пациент. Тя не успява да се дистанцира от проблемите в работата си и трудно приема болката на пациентите. Признава, че би се върнала към тази хуманитарна професия, но не иска да попада в тежко отделение.

„У дома приготвям по-малко от всяка кухня. В Канада се готви повече интернационална кухня. У дома си говорим на френски език и обичам да готвя френска кухня. Най-хубавото място, в което съм се хранила, беше в Булоня и това беше ресторант с Мишлен звезда. Там са миниатюрни порциите, а аз обичам пълна чиния по балкански. Мислех, че ще умрем от глад. Но не беше така и едвам стигнахме до десерта. Малки ястия, с различни вина и на третото ястие, главата ми се беше завъртяла“, разказва хоби кулинарката.

