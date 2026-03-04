Безкомпромисният шеф Виктор Ангелов елиминира пореден претендент в Hell’s Kitchen тази вечер. След груби грешки по време на вечерната резервация, бившият боксьор Симеон Маринков се прости с мястото си в кулинарната надпревара.

Денят за Сините и Червените предложи любопитно фитнес предизвикателство, в което мъжете си спечелиха ценно предимство. Загубата на Червените осигури оранжеви престилки на младите остриета Галин и Симона.

Фитнес предизвикателство очаква Сините и Червените в Hell’s Kitchen

В най-горещия ресторант в България се проведе и следващата кастинг битка за присъединяване към голямата игра. В изпитанието на класическите сосове най-успешно се справи скромната Бояна, която се присъедини към разединения отбор на Червените.

Кулинарна буря и първа звездна елиминация в Hell’s Kitchen тази вечер

Последвалата вечерна резервация протече повече от динамично. След първоначалните затруднения, готвачите от Червена кухня успяха да се сработят и да издадат всички свои поръчки. Забавяния на станция “Месо и Риба” от страна на Симеон и Събков пък доведоха до поредица от върнати поръчки, изгонване на отбора от кухнята и елиминацията на амбициозния спортист.

Датската възпитаничка Веселина се прости с мястото си в Hell’s Kitchen

Утре в Кухнята на Ада се завръщат Златните и Платинените, които ще се изправят пред поредните заплетени кулинарни премеждия.

Гледайте Hell’s Kitchen в четвъртък, 5 март, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за Hell’s Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Редактор: Райна Аврамова