Конан О’Брайън ще води церемонията
Червеният килим за 98-ата ежегодна церемония по връчването на наградите "Оскар" беше разпънат.
Подготовката за пищното събитие вече е в ход. Водещ ще бъде Конан О Брайън, който заедно с членове на екипа разпъна килима пред Dolby Theatre в Лос Анжелис.
За поредна година Nova Broadcasting Group е ексклузивен партньор на наградите. Специалното студио „Треска за Оскари: Блясъкът хвърля и сенки“ ще проследи церемонията в нощта на 15 срещу 16 март на живо по KINO NOVA.
Редактор: Дарина Методиева
