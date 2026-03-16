Рок легенди, поп диви, класически изпълнения и знаменити български певци очароваха зрителите по време на петия лайв на “Като две капки вода”. Журито в състав Хилда Казасян, Веселин Маринов, AZIS и Димитър Ковачев - Фънки влезе в спор кой от звездните участници се е справил най-добре на сцената на любимото шоу за имитации.

До първата си победа в Сезона-Слънце достигна Даниел Пеев - Дънди. Неговото превъплъщение в образа на Бони Тейлър събра най-много точки след гласуването на зрителите в приложението NOVA PLAY, оценките на журито, менторите и вота на останали участници. Той направи подобаващо откриване на вечерта с една от вечните рок балади “Total Eclipse of the Heart”. “Изключително начало. Невероятна прилика. Както гласова, така и на външен вид”, коментира AZIS след изпълнението на песента “Total Eclipse of the Heart”.

Пред сериозно предизвикателство се изправи Иво Димчев, който се превъплъти в световната оперна звезда Елина Гаринча и изпълни една от най-великите арии - “L'amour est un oiseau rebelle” из операта “Кармен”. Пламена представи първия двоен образ в Сезона-Слънце и се превърна в ДесиСлава и AZIS, а първите похвали получи лично от тях. Виктор слезе от асансьора като незабравимата рок звезда Фреди Меркюри и показа, че трудно може да бъде спрян с “Don’t Stop Me Now”.

Бутонът на късмета отреди и Емилия да влезе в двоен образ. Тя представи хита “Цяла нощ” като Лора Караджова и 100 KILA, а първите положителни отзиви получи от оригиналната изпълнителка. Борис обу високите токчета на порасналата звезда на “Дисни" - Майли Сайръс и изненада всички с “Midnight Sky”. Весела Бабинова се появи под прожекторите като поп иконата Риана с една от най-известните ѝ песни - “Umbrella”. Алекс Раева имаше честта да имитира друг участник и то не кого да е, а водача във временното класиране - Иво Димчев. Финалът на вечерта постави Симона, която пренесе всички на Бродуей с мюзикъла “Котките”. Тя бе в костюма на котката Гризелина, изиграна от Елейн Пейдж, и възхити всички.

Следващият понеделник Бутонът на късмета отреди Борис да бъде Василис Карас, Весела Бабинова да изпълни песен на Адел, Виктор да имитира Гуен Стефани, Пламена да се превъплъти в Haddaway, Иво Димчев да сложи костюма на Володя Стоянов, Емилия да влезе в света на 4 Non Blondes, Алекс Раева да пее като вокалистката на The Cranberries, Симона да бъде Lady Gaga, а победителят Дънди да се превърне в Браян Адамс. Как ще се справят те и кой ще грабне победата? – не пропускайте да видите на 23-и март от 20:00 ч. по NOVA.

Този четвъртък (19.03) в КАПКИТЕ Podcast гост ще бъде Владо Миахйлов. Актьорът ще сподели пред Борислав Захариев - Боби Турбото коя роля предпочита на ментор или участник в “Като две капки вода”. Как е започнал да се занимава с изкуство и музиката, киното или театърът взимат превес в живота му. Не пропускайте четвъртия епизод на КАПКИТЕ Podcast в четвъртък в платформите Vbox7, NOVA PLAY и YouTube.

Първи на сцената тази вечер излезе актьорът Даниел Пеев – Дънди, на когото се падна честта да влезе в обувките на една от звездите от началото на 80-те години на ХХ век Bonnie Tyler. Той изпя култовото парче на звездата – „Total Eclipse of the Heart“. Родената в миньорско семейство в Уелс Гейнър Хопкинс, както е истинското име на Бони Тейлър, се нарежда сред най-големите и продавани изпълнители със засилено рок-звучене с хитове като „It's a Heartache" и „Holding out for a Hero ". Нейният характерен дрезгав глас се дължи на операция на гласните струни и трудно би бил имитиран.

„Трудно ще го направя този образ, но тази нейна градация стига до Луната. Разстроен съм и съм притеснен, но ще изиграя Красавицата и Звяра“, заяви преди излизането на сцената на „Като две капки вода“.

„Не мога да го позная тази вечер. Изпълнението бе страхотно и браво Дънди!“, е мнението на Фънки.

„Искам да те целуна. Ти си скритата лимонка в шоуто. Това е една много трудна песен, а ти я изпя с лекота“, категорична е Хилда Казасян.

„Изключително силно начало и невероятна прилика - визуално и вокално“, допълни AZIS.

Латвийското мецосопрано Елина Гаранча и песента „L’Amour est un oiseau rebelle“ ще предизвика вокалните и имитаторски умения на едно от големите открития в Сезона-Слънце на „Капките“ – Иво Димчев. Той ще се наложи да се превърне в блестящата и елегантна оперна прима, в чийто репертоар обикновено са включени испанските любовни песни, сред които и арията от операта "Carmen" на Жорж Бизе.

„Радвам се, че този път ще изпея нещо красиво. През живота си не съм пял опера, а и едва ли ще успея да овладея френския език. Искам да изпея песента като жена и да се доближа до художествения образ. Мисля, че гърдите на Елина Гаранча ще изкарат от мен женската енергия“, сподели Иво Димчев.

„Приемам поканата да съм на вашето шоу през декември, след като толкова рано ме поканихте. Правите толкова трудни образи и този вечер сте страхотен и много талантлив“, категоричен е Веселин Маринов.

„Ти си една богиня. Искам да ми разказваш всичките си истории. Ти си секси и красива и ми приличаш на Франческа Делера – звезда от края на миналия век“, е мнението на AZIS.

След като миналата седмица Пламена разтърси сцената в образа на вокалиста на Серж Танкян, Бутонът на късмета й отреди за днес двоен образ. Очарователната блондинка изпълнява хита на краля и кралицата на поп фолка AZIS и Десислава „Казваш, че ме обичаш“. Още с излизането си песента се превръща в тотална мания и звучи нон стоп в радио ефира, а Пламена ще има възможността да разгърне богатите възможности на гласа си.

„Не съм видяла някой, който да имитира добре AZIS и характерната му бленда. Ще изляза и ще се забавлявам както винаги. Трудно е да имитирам Азис и ще наблегна върху актьорския му образ, а Десислава не случайно я наричат ангелогласната“, споделя притесненията си Пламена.

„Пламена беше една брилянтна Десислава. Малко по-трудно й беше с AZIS, защото той е мъж. Но беше хванала хлъцването и танците му“, сподели самата Десислава, която присъстваше на шоуто.

„Ще отида на концерта на Десислава на 1 декември в Арена 8888 София. Ти си по-страхотния мой вариант. Забелязах, че моето пеене повече й се отдаде. Пя ме едно към едно. Браво!“, е коментарът на AZIS.

„Малко е по-мъжествен AZIS и ми липсваше неговата мъжественост в изпълнението“, каза Хилда Казасян.

Талантливият изпълнител Виктор Тодоров, вдигна публиката на крака с изпълнението на една от най-обичаните песни на титаните в рока Queen – „Don't Stop Me Now“, която е част от албума „Jazz“ от 1978 г. Превъплъщението в легендата Фреди Меркюри няма да затрудни Виктор да изпълни хита, определян от британския таблоид Daily Express за една от най-щастливите песни. През 2020 година „Don't Stop Me Now“ се нарежда на първо място в категорията "щастливите песни".

„Слабо казано е, че съм притеснен. По-скоро съм спечен. Трудно се пее с неговите зъби. Всичко от Фреди ми е много трудно и да пееш в четири октави е направо извънземно. Недостижим образ. Аз може би имам три октави, но ще покрия последната с много енергия“, каза Виктор.

„Изпяхте хубаво песента като певец. Нямаше имитиране и не видях Фреди. Песента е много популярна и хората я обичат“, е мнението на Веселин Маринов.

„Грешен е подход. Доминираше на сцената, а трябваше да си в групата. Фреди Меркюри е част от Queen, а ти доминираше“, допълни Фънки.

„Не съм съгласна. Беше брилянтен в пеенето. Единственото нещо, което смятам е, че енергията не беше достатъчно рязка и не беше неговата енергия“, каза Хилда Казасян.

„Беше по-добра версия на Фреди Меркюри“, категоричен е Азис.

Емилия се впусна смело в огромното предизвикателство да влезе в двоен образ и да спечели публиката с превъплъщението си в колегите си Лора Караджова и 100 KILA, като изпълни хита им „Цяла нощ”. Текстът на песента е на българския рап и хип-хоп изпълнител - 100 кила, а за музиката той е работил с Бобо. Аранжиментът е на Стефан Симеонов.

„Трудно ми е с нецензурните думи и имам проблем с тембъра му. С танците също ще ми е трудно, но с женския образ на Лора ще се оправя. 100 Кила си е типичният рапър и с дрезгавостта ще ми е по-трудно", сподели Емилия.

„Тази песен се изпълнява за първи път на тази сцена. Мисля, че се справи много добре и тембърът й беше едно към едно“, каза самата Лора Караджова.

„Много съм впечатлена колко добър артист си. Излезе напълно от себе си и направи два напълно различни образа“, заяви Хилда Казасян.

„Няма нищо общо с 100 Кила. Чест ти прави, че си вложила толкова много от себе си, затова браво“, е на мнение Фънки.

„Много хора ще преоткрият твоите артистични възможности. Невероятна имитация и съм силно впечатлен“, е на същото мнение Веселин Маринов.

„Емилия е нежна и фина и този образ ти костваше много. Трудно ти беше да се дереш, да стоиш прегърбена и този образ ти е най-близко до съвършения“, допълни Азис.

Борис имитира един от емблематичните и моментално разпознаваеми гласове – този на суперзвездата Miley Cyrus. Риалити звездата излезе под светлината на прожекторите с поп, рок парчето „Midnight Sky“ и успява да въвлече публиката в бляскав диско апокалипсис. Песента е секси, цветна, експериментална, с невероятен женски заряд и вдъхновена от дрезгавите гласове на Стиви Никс, Джоан Джет и Деби Хари.

„Трябва да сменя три постановки на пеене и ще ми е много трудно. Не знам какво ще се получи, но ще изляза да се забавлявам. Професионално е много трудно мъж да имитира жена“, сподели Борис.

„Леко съм стреснат. Не мога да скрия, че си герой. Да се хвърлиш в тези води и даде всичко от себе си, за да пресъздадеш образа“, каза Фънки.

„Най-смелият артист в този сезон. Ти си мъж и за шоуто направи този невъзможен образ“, изрази мнението си Азис.

„Огромна смелост, за да не превърнеш този образ в пародия“, обобщи Хилда Казасян.

Победителката в предишния лайв актрисата, която се справи блестящо с имитацията на Ан Хатауей в ролята на Фантин от мюзикъла „Клетниците“, тази вечер се превъплъщава в барбадоската изпълнителка Rihanna. Весела Бабинова прави впечатляващата имитация на парчето „Umbrella”. Водещата песен от третия албум на звездата се превръща в крайъгълен камък, който превръща Rihanna от обещаваща поп звезда в глобален феномен. Първоначално парчето е предложено на Бритни Спиърс, а след това на Мери Джейй Блайдж, но и двете отказват да я изпълнят.

„Страшно много харесвам Риана. Тя е със самочувствие и показва, че не й пука. Ще ме затрудни тембъра й, а и тя през цялото време пее и не мога да си поема въздух“, сподели Бабинова.

„Положили сте огромно усилия, тъй като този образ е много трудна задача. Показахте вашето актьорско майсторство и се представихте страхотно“, каза Веселин Маринов.

„Хореографията ти е чудовищно трудна, и пресъздаде атмосферата на вариетето, което ние търсихме в тази имитация“, допълни Азис.

Една от най-трудните задачи тази вечер се падна на очарователната Алекс Раева, която се налага да имитира свой колега ексцентричния Иво Димчев. Тя изпълни песента със закачливото име „Баница“, която е замесена от Иво Димчев, а изпечена от 100 Кила. Режисьор на цветното и пъстро видео е на самия Димчев, а оператор е Жоро Ставрев. Според изпълнителя това е песен, в която са събрани всички елементи от природата – вода, въздух, огън и подправени с човешката любов. Баницата на Балканите е храната на храните и е метафора на живота.

„В парчето има нежност, има грубост. Трябва да пресъздам цялата лудост“, сподели притесненията си Алекс.

„Два пъти съм отказвал тази песен да се пее в Капките, защото съм смятал, че ще се подиграят с нея. Но Алекс се отнесе с толкова респект към мен и песента, затова благодарности“, каза самият Иво Димчев.

„Успя да предадеш тази приятна лудост, който носи този човек и когото аз много харесвам“, каза Хилда Казасян.

„Има различни артисти и ние им дължим уважение“ категоричен е Азис.

„Представи се много добре. Изпълнението беше уникално“, колебливо сподели Веселин Маринов.

Последна на сцената на пети лайв на „Като две капки вода“ излезе талантливото Gen Z-и в Сезона-Слънце Симона. Бутонът на късмета й отреди да се преобрази в английската певица и актриса Elaine Page. Симона развълнува силно публиката с имитацията на Гризабела и изпълнението на „Memory“. Песента е част от мюзикъла „Котките“, създаден от сър Андрю Лойд Уебър. След премиерата на мюзикъла в лондонския Уест Енд през 1981 г., „Котките“ е поставен на Бродуей в Ню Йорк, откъдето тръгва и невероятния му успех.

„Задачата е много отговорна и ме е страх. Никога не съм участвала в мюзикъл, но сега ще видим до колко ще мога да разгърна актьорския си потенциал. Ще играя стара котка и тази песен е най-емоционалния момент, в който старата котка моли останалите да я пуснат да отиде в котешкия рай“, разказва Симона.

„Много е впечатляващо как едно младо същество успя да пресъздаде емоцията на героя. Успя да го направиш брилянтно“, сподели емоцията си Хилда Казасян.

„Настръхнах. Височините ти ги закова. Силно ми въздейства“, каза Азис.

„Да аплодираме гримьорите. Приятно съм изненадан. Не е най-доброто изпяване на тази мелодия, но ти влезе в образа и предаде цялото настроение“, обобщи Фънки.

Редактор: Райна Аврамова