Теодор Венков - Чикагото, който зрителите на NOVA познават от участията му в „Игри на волята“ и Hell’s Kitchen, и приятелката му Мария са специални гости в студиото на „На кафе“, където разказват интересни истории от живота им и коментират приключението Кухнята на Ада. Мария разказва, че е изненадана от уменията на Чикагото в кулинарното риалити и е доволна от представянето му. Признава, че той не влиза в домашната кухня и не се справя в нея, но не може да му помогне, тъй като кухнята на шеф Ангелов е висш пилотаж.

„Винаги трябва да имаш воля. Когато в влязох в „Игри на волята“ имах елементарна подготовка, но имах качества, които са важни за мен. Те ми помогнаха да стигна напред в екстремното предизвикателство. Това са способността да импровизираш, да се адаптираш и да преодоляваш несгодите. В допълнение ти трябват воля и хъс, както в „Игри на волята“, така и в Hell’s Kitchen. В кулинарното предаване влязох с елементарни познания, като да приготвя яйца и скара, докато сега съм надградил и се чувствам значително по-уверен. Важно е да имаш желанието да научаваш нови неща“, споделя Чикагото.

Той признава, че си харесва отбора и са като едно семейство.

„Широкоскроен човек съм и съм малко по-шумен, но не чак като Нора. Гласът ми е по-силен и се опасявах да не мислят, че заради него им се карам. Но шеф Ангелов сякаш ме хипнотизира и си гълтам граматиката. Като застане до мен и се панирам. Тото и Евгени са изключителни хора. С Евгени сме от едно село и като деца сме си играли заедно. Той е интелигентен и много талантлив. Помагат ми и ме успокояват. Диана Димитрова също е изключителна. Най-трудна ми е комуникацията с актрисите Красимира и Рая и не мога да намеря общ език с тях, но те са от другия отбор. С Нора в началото беше трудно, но ме опозна и се укроти. По-бавно се случват при нея нещата, но се случват“, описва съотборниците си участникът.

Мария разкрива, че е фен на Диана Димитрова, която е следила в сериала „Откраднат живот“.

Още интересни истории от семейния им живот, за работата в мината и какво представлява ТЕЦ „Марица Изток“, гледайте във видеото.

Редактор: Райна Аврамова