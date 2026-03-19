Един от най-колоритните участници в играта The Floor, 53-годишният Събин от Троян, днес е гост в студиото на „На кафе“, където споделя емоциите си от забавните и интересни дуели в шоуто и разказва повече преживяванията си в Куба и САЩ, както и за кулинарията като свое призвание.

Той разказва, че не е гледал предаването, но се записва за участие с желание за победа. Още на втория въпрос разбира, че ще отсъства поне седмица, заради снимките, които се провеждат в студиа край Амстердам. Събин избира да се състезава в категории, в които няма храна и не е толкова силен в знанията си.

„Има едно твърдение, че човек не трябва да си носи работата у дома си. Не е добре да си в категория например с математик, защото не си на неговото ниво. Относно изиграната категория Куба – ходил съм там, имам приятели и поддържам връзка с тях. Дори преди месец се бях подготвил да отида на спасителна мисия, тъй като са в тежко положение. През 2019 година преди Ковид пандемията прекарах седмица в центъра на Хавана. Основно се храних с омари, които бяха значително по-евтини. САЩ също много ми харесва на местата, на които съм бил. Имам приятели в Лас Вегас и често си празнувам рождения ден там. Общо 6 пъти съм го празнувал в българския ресторант в Лас Вегас. Бъркат ме с Гийермо дел Торо, заради външния вид, но това е доста забавно“, разкрива повече за предпочитанията си Събин.

Майката на Събин е готвач, а баща му музикант. Разказва, че е имал прекрасно детство с лета прекарани на Златни пясъци, а зимите в Троянския балкан. Кандидатствал е три пъти в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, но избира професията на кулинар.

„Аз съм за вкусните и простички ястия. Харесвам българската кухня и като тийнейджър с комшийските деца приготвях течен шоколад у дома. Това е едно от първите неща, които си спомням, че съм готвил, а другото е гювече. В моят ресторант аз си меля каймата, правя си кюфтетата, понякога експериментирам с балкански подправки. В началото не използвах гръцката подправка риган, но тъй като ресторантът ми е близо до Гръцкото посолство и служители идваха да се хранят при мен, започнах да слагам риган в гръцката салата“, споделя кулинарните си пристрастия готвачът.

Какви са тайните рецепти за добре приготвена сланина, миш-маш или сирене по шопски, гледайте във видеото.

