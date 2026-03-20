Инфлуенсърката Нина Димитрова, позната на аудиторията като Пиленцето от Монако, напусна кулинарното риалити Hell’s Kitchen. Представянето й по време на вечерната резервация не бе на ниво и отборът й – Платинените изостана. Грешките й бяха причината, безкомпромисният шеф Виктор Ангелов да сложи край на нейното участие. Минути преди да отлети за Френската Ривиера, отпаднала звездна участничка разказва пред репортер на NOVA за предизвикателствата, през които й се наложи да премине в Кухнята на Ада и за незабравимите емоции в шоуто.

Какво я накара да излезе от зоната й на комфорт и да се впусне в предизвикателството Hell’s Kitchen?

„За първи път получих предложение да участвам в кулинарно предаване и заради емоцията, приех. Аз не мога да готвя и зрителите се убедиха в това. Беше нещо ново и различно за мен. Отпадането ми бе много неочаквано. За първи път нашият отбор Платинените се справихме и победихме Златните. Не трябваше ние да се номинираме. Двама човека бяха номинирани – Макс Баклаян и Ники Станоев, които бяха с оранжевите престилки. В крайна сметка след вечерната резервация шеф Ангелов каза и Платинените да излъчат един номиниран. Вместо един от изгонените да е един от отбора на Златните, изгониха мен“, разказва Нина Димитрова.

Нина споделя, че се е разбирала с повечето от звездните участници в Кухнята на Ада, но няма представа кой какво е говорил на синхроните. Има моменти, в които участниците се държат по един начин, но след това в думите им има разминаване. Няма търпение да види мненията на другите за нея в синхроните, които ще се излъчат на малкия екран.

„Денят в Hell’s Kitchen е много натоварен, тъй като снимаме повече от 12 часа, а зрителите виждат едва 2 часа. Имаме подготовка в началото, след това различно предизвикателство – вид игра между двата отбора. От нея се печелят точки или предимство за индивидуалната надпревара. След това следва готвене по рецепта като палачинки или президентски бургери, които се одобряват от шеф Ангелов“, споделя преживяванията си в кулинарното шоу инфлуенсърката.

„Научих много нови рецепти и най-много ми харесаха спагетите Арабията с морски дарове и гриловани скариди. Също така мога да приготвям ризото и Джуси – Луси бургер. Представлява питка бриош, с телешко кюфте и чедър и чипс от сладки картофи. Много е вкусен! Най-ценният урок, който научих в Кухнята на Ада е, че да се справиш, трябва да си дисциплиниран, отговорен и да работиш бързо, под напрежение. Имаше много мъже в кухнята, а жените бяха много нахъсани да спечелят. Всеки искаше да покаже най-доброто от себе си в Hell’s Kitchen“, признава тя.

Редактор: Райна Аврамова