Защо България е на челно място в световните класации по показателя родени бебета в семейства, които не са сключили брак?

Според Кристина Патрашкова бракът у нас се възприема като институция. „Хората, които отказват да се обвържат чрез брак казват, че подписът не променя отношенията. Дори напротив, може да се влошат. Това според мен идва от тоталното неверие на българина към всяко нещо, което е узаконено. Ние не вярваме в нито една институция в България. А може би има и страх", допълва тя.

Дарин Ангелов, от своя страна, контрира мнението на своята колежка с аргумента, че е глупаво, когато си тръгнал да се жениш, да си мислиш за бъдещия си развод. „Да, вярно е, че бракът е първата крачка към развода, но нека да дадем надежда на младите хора, които още вярват на това прекрасно нещо, което е брака.“

„В брака има нещо много красиво. Особено когато се вречеш пред Бог във вярност, защото освен подписите в общината пред кмета, има и църковен ритуал. Да се вречеш пред Господ, че обичаш този човек и че искаш точно с него да създадеш семейство. Заедно да създадете живот. Да се вречеш във вечна любов!“, споделя мнението си Дарин Ангелов.

Според статистиката най-много бракове у нас се сключват в София и Разград и най-малко в Перник, а междувременно в ефира на NOVA тече кастинг за „Женени от пръв поглед“. Кристина Патрашкова допълни, че това е риалити формат, в който хора, които търсят партньори ще могат да осъществят желанията си с помощта на науката, психолози и специалисти. „Те ще могат да се уверят в своя избор или съответно да се разубедят, че даден партньор е подходящ за тях. Защото тези т.нар. двойки ще трябва да живеят заедно в продължение на два месеца. Заедно ще преминат през всякакви екстремни ситуации, чрез които ще бъде изпробван потенциала на връзката. Това е един много различен формат, който е популярен в много държави – в Англия, Хърватия, Австралия. Мисля, че ще бъде много интересен, защото ще разглежда мъжко-женските отношения, свързването, любовта от пръв поглед и дали тя е възможна. Кастингът тече в момента и който е заинтригуван, може да се възползва.“

Ако в търсене на идеалния партньор за теб, познатите приложения вече не работят - не се колебай и се впусни в „Женени от пръв поглед“. Запиши се за кастинг тук!

