NOVA / Красена Ангелова
Екипът на Прогнозата за времето на NOVA търси дом на четири бездомни кучета
По време на великденските празници, водещите на Прогнозата за времето на NOVA отново насочват вниманието към бездомните животни. За пети пореден път благотворителната инициатива „Време за надежда“ ще превърне четири кучета – Капучино, Марта, Джинджър и Бък в ко-водещи в опит да им намери сигурен дом.
В централната емисия на новините на NOVA от 10 до 13 април до водещите Деница Стоянова, Никол Станкулова и Николай Василковски ще застанат четири пухкави кандидати за осиновяване, всеки с история, която търси своя щастлив край.
Сред тях е Капучино – младо и енергично куче, чийто брат вече намери своя дом по време на миналогодишното издание на кампанията. Днес той очаква своя шанс. Кучето Марта е ентусиазирана и чувствителна и има нужда от спокойствие и правилна грижа. Малкият Джинджър е много игриво куче, което се учи на доверие и търси своите стопани, а Бък – най-малкият от всички, е дружелюбен и адаптивен, с огромен потенциал да се превърне във верен семеен приятел. Всички те обитават приюта в Сеславци и се надяват да открият любящи стопани. Водещите напомнят на хората, че взимането на домашен любимец трябва да бъде осъзнат избор, защото грижата за куче е системна и постоянна.
Кампанията „Време за надежда“ стартира в края на 2021 г. Екипът на Прогнозата за времето на NOVA осъществи нейните издания в партньорство с различни организации, които имат отношение към опазването на живота на бездомните животни и намирането на постоянен дом за тях. Коледните и великденското издание на инициативата помогнаха на десетки кучета да намерят своите истински стопани.
Петото издание на кампанията „Време за надежда“ се осъществява в партньорство с „Екоравновесие“.
Още информация може да намерите и на сайта на организацията: www.ecoravnovesie.sofia.bg
Запознайте се с първото куче, готово да открие своето ново семейство, на 10 април в Прогнозата за времето в централната емисия новини на NOVA!
СНИМКИ: NOVA / Красена АнгеловаРедактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни