По време на великденските празници, водещите на Прогнозата за времето на NOVA отново насочват вниманието към бездомните животни. За пети пореден път благотворителната инициатива „Време за надежда“ ще превърне четири кучета – Капучино, Марта, Джинджър и Бък в ко-водещи в опит да им намери сигурен дом.

В централната емисия на новините на NOVA от 10 до 13 април до водещите Деница Стоянова, Никол Станкулова и Николай Василковски ще застанат четири пухкави кандидати за осиновяване, всеки с история, която търси своя щастлив край.

Сред тях е Капучино – младо и енергично куче, чийто брат вече намери своя дом по време на миналогодишното издание на кампанията. Днес той очаква своя шанс. Кучето Марта е ентусиазирана и чувствителна и има нужда от спокойствие и правилна грижа. Малкият Джинджър е много игриво куче, което се учи на доверие и търси своите стопани, а Бък – най-малкият от всички, е дружелюбен и адаптивен, с огромен потенциал да се превърне във верен семеен приятел. Всички те обитават приюта в Сеславци и се надяват да открият любящи стопани. Водещите напомнят на хората, че взимането на домашен любимец трябва да бъде осъзнат избор, защото грижата за куче е системна и постоянна.

Кампанията „Време за надежда“ стартира в края на 2021 г. Екипът на Прогнозата за времето на NOVA осъществи нейните издания в партньорство с различни организации, които имат отношение към опазването на живота на бездомните животни и намирането на постоянен дом за тях. Коледните и великденското издание на инициативата помогнаха на десетки кучета да намерят своите истински стопани.

Петото издание на кампанията „Време за надежда“ се осъществява в партньорство с „Екоравновесие“.

Още информация може да намерите и на сайта на организацията: www.ecoravnovesie.sofia.bg

Запознайте се с първото куче, готово да открие своето ново семейство, на 10 април в Прогнозата за времето в централната емисия новини на NOVA!

СНИМКИ: NOVA / Красена Ангелова

Редактор: Боряна Димитрова