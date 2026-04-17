Гледайте „Самоличността на Борн” тази събота от 21.30 ч. по NOVA
Най-добрият агент Мат Деймън ще бъде най-лошата мишена в екшъна „Самоличността на Борн” тази събота вечер от 21.30 ч. по NOVA. Деймън е вторият актьор, който се превъплъщава в най-известният берой от шпионските романи на Робърт Лъдлъм, а според критиката неговото изпълнение в много аспекти е по-добро от това на Ричард Чембърлейн. В главните роли зрителите ще видят още актьорите Джулия Стайлс, Клайв Оуен и Крис Купър.
Мъж, страдащ от амнезия, е спасен, малко преди да издъхне насред океана от италиански риболовен катер. По петите му са наемни убийци, а той не си спомня кой е и защо го преследват. В същото време има сейф с шест паспорта, пистолет и сериозна сума пари, които издават опасно минало и някаква връзка с ЦРУ...
Редактор: Райна Аврамова
