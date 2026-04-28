Миньорът Теодор Венков-Чикагото се сбогува с надпреварата в Hell’s Kitchen тази вечер. Той показа сериозни колебания по време на отборното кулинарно предизвикателство и вечерната резервация, което доведе до неговата елиминация.

Дуото Рая и Красимира приключи участието си в Кухнята на Ада

Денят в Кухнята на Ада започна с изненада. Черните куртки на шеф Виктор Ангелов трябваше да се изправят срещу звездните кулинари за първи път. Двата отбора се съревноваваха в любопитно изпитание на мисълта. Комплименти за своето представяне в играта получиха двойките на Събков и Спирова, Ники Станоев и Славена Вътова, Трифонова и Галин, Евгени Генчев и Йонислав Йотов-Тото и Денисиньо и Цветомир. Дуото на фотомодела Нора Недкова и риалити героя Теодор-Чикагото не се справи успешно и двамата съотборници се сдобиха с номинация.

Остри сблъсъци между Златните и Платинените в Hell’s Kitchen

Вечерната резервация изправи звездите пред чисто новото азиатско меню на шеф Ангелов, множество трудности в комуникацията и ново изгонване от кухнята. Високите изисквания на шеф Ангелов за представянето на участниците в този етап на играта не бяха покрити от Теодор-Чикагото, което го лиши от куртката му.

Елиминираният финалист от “Игри на волята” 7 е гост в официалния подкаст “Кухнята след Ада”, където разказва за своето участие, за йерархията при Платинените, за възстановената си дружба с Евгени и колко страшна е Нора в и извън кухнята. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube .

Утре битките между Черни и Звездни продължават с нова резервация и препятствие, за което малцина ще бъдат подготвени. Гледайте Hell's Kitchen в сряда, 29 април, от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова