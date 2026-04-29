Репортер на „На кафе“ отива на гости на Йонислав Венциславов - Тото в с. Горна Бешовица, където той и семейството му са открили баланса между динамиката на града и спокойствието на малкото село. Бащата на Тото разказва, че обича да готви и постепенно това се превръща в негова професия. В младежките си години той се занимава с футбол, но след като прекъсва спортната си кариера на 30 години се ориентира към кулинарията.

Дуото Рая и Красимира приключи участието си в Кухнята на Ада

Тото и баща Венцислав Йотов му се заемат с приготвяне на храна на пещ и показват различни реставрирани, медни съдове, които са на стотина години. Категорични са, че в старите медни съдове храната винаги е по-вкусна. Бащата на Тото показва кулинарни специалитети, различни свои рецепти и как превръща храната в преживяване в своя YouTube канал, в който има над 40 хиляди последователи. Той разказва, че готварството е тежка професия, в която се работи под напрежение, но му доставя удоволствие.

Остри сблъсъци между Златните и Платинените в Hell’s Kitchen

„Любимото ми ястие от детството е пиле – лютика. Врачанският край е богат на различни видове лютики, тъй като хората в тази област са били по-бедни и са обичали да си правят зимнини. Това беше първото ястие, което приготвих на шеф Ангелов в Hell’s Kitchen. Той ми каза, че е уникален спомен, но не съм го приготвил добре“, признава Тото. Рапърът разкрива, че готвенето му е по-трудно от рапирането и музиката. След опита му в кулинарното риалити Hell’s Kitchen, той е категоричен, че професионалната кухня е сериозна работа. Само подготовката на заготовките обикновено отнема на готвачите около 3 часа работа и то на крак.

Йордан от Hell’s Kitchen: Успях да предизвикам себе си в Кухнята на Ада

Семейството на Тото си изгражда къща от контейнери, която е разположена в края на селото и е с невероятна гледка към Балкана.

„Най-хубавата част е когато се съберем на масата и децата започнат да хрупат сготвеното. Колкото и да е вкусна храната, понякога това ни липсва – да споделим храната, а не да я направим за снимка в Instagram“, каза Тото.

Редактор: Райна Аврамова