В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Ася Христова от Търговище.

Ася започна играта си с кутия номер 11. Тя отказа първата оферта от 2000 €, а втората от 2200 € първо реши да приеме, но след това се разубеди и я отказа. С трета си оферта от 2300 €, Банкерът успя да изкуши Ася и тя прие сигурната сума, въпреки че имаше пет по-високи суми, включително и 50 000 €. Тя доказа на всички, че е взела правилно решение, когато една след друга отстрани големите суми, размени кутия си за номер 5 и откри в 11 само 50 €, а на финала останаха 1 € и 100 €. В кутията ѝ накрая имаше 100 € и Ася завърши своята игра с победа над Банкера и печалба от 2300 €, които макар и приети в началото се оказаха най-доброто решение за нея.

