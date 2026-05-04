В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Новозагорки от Нова Загора и семейство Банови от Стара Загора.

В тази игра, Новозагорки имаха изключителен успех и безапелационно отстраниха Банови, които завършиха без нито една точка. Новозагорки умело откраднаха точките им в първи, трети и четвърти рунд, а след като спечелиха и втори и пети рунд, завършиха играта с победа и резултат от 445:0 точки.

В „Бързи пари“ събраха 95 точки и спечелиха още 511,29 € от този епизод.

Днес Новозагорки ще посрещнат четвъртия си опонент семейство Ураганови.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова