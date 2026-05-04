-
Изненадващи срещи и романтични искри във филмите по NOVA
-
Мат Деймън отново под прицел в „Ултиматумът на Борн”
-
Малки жестове и сбъдване на съкровени мечти с филмите по NOVA
-
Мат Деймън поема по пътя на отмъщението в „Превъзходството на Борн”
-
Мат Деймън е мишена на прицел в „Самоличността на Борн”
-
Том Круз се противопоставя на системата в "Топ Гън:Маверик" по NOVA
Гледайте забавната екшън-комедия тази вечер от 20.00 ч. по NOVA
Тази вечер Дуейн Джонсън облича банския на най-известния спасител Мич Бюканън във филмовата версия на култовата класика от 90-те „Спасители на плажа“. Компания в това горещо лятно приключение му правят сладкото изкушение на Холивуд Зак Ефрон, индийската красавица Приянка Чопра и дивата Александра Дадарио. В лентата зрителите ще видят и лицата на култовия сериал Памела Андерсън и Дейвид Хаселхоф.
Дуейн Джонсън подсилва образа на Мич със солидно количество мускули и има нелеката задача да върне старата слава на безстрашните спасители. За тази цел на помощ се явява вярващият в себе си, но несериозен Мат Броуди (Зак Ефрон). Дали обаче ще успее или реномето им ще бъде сринато завинаги? Съдбата изправя на пътя му и прелестната Виктория Лийдс (Приянка Чопра), чиято поява вместо радост за окото, носи взривоопасна комбинация от престъпления. Той, разбира се, няма да остане безучастни и заедно с останалите от своя екип се нагърбва със сложната задача да предотврати опасните намерения на красивата индийка.
Не пропускайте забавната екшън-комедия тази вечер от 20.00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни