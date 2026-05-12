Участничките в „Като две капки вода“ Сезона-Слънце Симона и Пламена с равносметка за преживяното в шоуто за имитации. В "На кафе" те разказаха за образите и предизвикателствата, с които се сблъскаха и как решиха с какво да се представят на големия финал.

Полуфиналът е поднесъл много различни емоции за певиците - не само заради сложните песни, с които са се сблъскали, но атмосферата в студиото е била различна.

Двете участнички споделят, че не се засичат с членовете на журито и нямат друга обратна връзка, освен коментарите в живото предаване. Но сред самите звезди има силна подкрепа – нахъсват се взаимно и сред тях цари топла, приятелска атмосфера. Разказват, че редовно си правят страхотни трапези, за които всеки носи по нещо. Една от масите е с по-здравословна храна и плодове, докато другата е въглехидратна.

И двете споделят, че не са очаквали, че ще участват в съревнованието на големия финал на „Като две капки вода“.

„При самата мисъл, че ще пеем пред пълна зала и ще изпитаме емоцията, в началото бях силно притеснена, но вече свикнах и много се вълнувам. Благодарна съм на продуцентите ми Галин и Горан, които много ме подкрепят и ми помагат да преодолявам несигурността си“, призна Симона.

За изборите им на трудни песни и сложни образи за големия финал

„Песента на Бионсе, която изпях снощи бе много трудна и не бих могла да я сравня с нищо до момента. Но на нас ни се пее и затова си избираме такива песни“, признава Пламена. Симона допълва, че обича предизвикателствата и ако дадена песен и се стори лесна, обикновено я подценява.

Симона разказва, че когато получава предложението да участва в „Капките“, въпреки че има съмнения, веднага се съгласява. Решава, че ще се впусне в приключението с цялата си енергия и старание и ще даде максимума от себе си. Предложението Пламена получава точно преди рождения ден на майка й и за нея е като сбъдната мечта. Това е нейният подарък.

Още запомнящи се случки от детството и интересни истории от живота и сцената на двете певици

