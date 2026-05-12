Фотомоделът Нора Недкова завърши на трето място в звездната надпревара в Hell’s Kitchen. Тя се изправи срещу своята съперничка Славена Вътова в решаващ кулинарен дуел, където не успя да се справи достатъчно добре с поставената от шеф Ангелов задача.

Денят в Кухнята на Ада започна с предизвикателство за Черни куртки и най-близките им хора. Най-успешно се представи дуото на Събков и майка му Пепи. Денисиньо и неговата половинка Айсен, както и Спирова и нейната майка Цветанка, заслужиха комплименти за работата си. За награда победителите получиха специална вечеря-изненада, към която се присъедини и Трифонова.

Вечерта продължи със звездния полуфинал, който противопостави пианиста Евгени Генчев, фотомодела Нора Недкова и “Мис България 2006” Славена Вътова. Те трябваше да готвят по двойки с тримата претенденти за голямата награда, като всеки отбор разполагаше с обща куртка. Победата извоюва Евгени, а към него във финала ще се присъедини Славена.

Звездната бронзова медалистка Нора е следващият гост в официалния подкаст “Кухнята след Ада”. В новото издание на поредицата тя сподели любопитни детайли за своето участие, за съперничеството със Славена и за страстта към готвенето. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре вечер от 20:00 ч. по NOVA шеф Виктор Ангелов ще короняса новия звезден кулинарен шампион на България, а един от останалите участници ще се сбогува с мечтата за победа в Hell’s Kitchen.

Редактор: Райна Аврамова