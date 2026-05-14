Той е фелдшерът на Кресна – Кирил Георгиев. Когато телефонът звъни – със сигурност някой има нужда от него и той тръгва. Линейката му и през зимата, и през лятото е колелото. Той няма кола. Отива където го повикат, когато го повикат, защото някой е болен. Често има спешна нужда и той оказва спешна помощ. И човешка помощ. Такива хора и такива истории не се намират под път и над път… Посещенията му в домовете на пациентите са свързани с пътувания до собствените му спомени и споделяне на уроците от тях. На 87 години продължава да се грижи за десетки болни, да следи за лекарствата, за кръвното и за настроението им. Обича си пациентите. А даването на надежда „също лекува“.

