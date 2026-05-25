В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Александър Иванов от Търговище.

Александър започна своята игра с кутия номер 22. Той отказа първата оферта от 1500 €, а с втората смени кутията си с номер 5. Следващите предложения на Банкера отново бяха парични, но Александър отказа първо 1333 € и 1500 €, а след това 1000 € и 1200 €. Бяха му останали 5000 € и 10 000 €, в последните три кутии, но и само 1 €. Последния избор на кутия го раздели с 5000 €, а последната оферта от 2999 € го изкуши да продаде кутията си и да приеме сделката. С това решение, Александър надхитри Банкера, защото в своята кутия откри едва 1 € и си тръгва от „Сделка или не“ с победа и печалба от 2999 €.

Редактор: Райна Аврамова