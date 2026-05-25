Елизабет Методиева – Бети се среща с водещия на „SOS Разтребители“ Даниел Бачорски, който в настоящия момент е зает в поредната задача във Варна. Двамата се намират на един от обектите, в които разтребителите разчистват и скоро зрителите на NOVA ще могат да видят в предстоящите епизоди.

Водещият разказва, че всичките им обекти са много пъстри и различни и няма еднакви истории. Колегите му вършат много работа и всеки път, когато приключат с даден обект се чувстват щастливи, доволни и удовлетворени. Но при следващия обект се оказва, че попадат в нов ужас.

„Във Варна сме за няколко случая и нервите са опънати на всички от екипа. Случаите са много различни, а снимачните дни са много дълги. Затова имахме напрежение в екипа, но при нас всичко приключва позитивно“, споделя Бачорски, който заедно с екипа се е заел с почистването на кораб.

Какво предстои в епизода на „SOS Разтребители“ тази вечер?

„Тази вечер сме в град Сливен при едно семейство с много деца. Това е първият обект, на който заведох и моите дечица. Те стават част от този епизод. Дъщеря ми е малка лъвица, самоуверена и е истинска актриса. Влиза в роли и много ме изненадва. В Сливен имаше дечица и с моите две, стават пет на терен. В епизода тази вечер зрителите много ще се смеят и забавляват“, открехва завесата към предстоящата история водещият.

Бачорски разкрива, че в епизода в кв. Надежда на обекта е имало над 2 милиона хлебарки. Чел е коментари, че самите разтребители са си пуснали хлебарките, което е невъзможно. Необходими са били два тира, за да ги докара на терен. Труден обект е, но в предаването предстоят още много подобни. Той е категоричен, че когато се помогне на такива хора, те могат да се променят.

Даниел признава, че от два месеца се занимава основно с предаването и почистването на различни обекти, затова е оставил трите си деца и жена си да се грижат сами за себе си. Затова изказва своите благодарности на жена си, която разбира работата му и го подкрепя в начинанията му.

Редактор: Райна Аврамова