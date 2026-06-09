В сряда в „Твоят ден” ще видите:

Бюджетната комисия прие на първо четене искането на властта за нов размер на държавния дълг. Какво означава това за икономиката и как ще бъдат похарчени 3,8 милиарда евро?

Сагата „Баба Алино” се заплита - захранван ли е „градът-фантом” с незаконни подземни водоизточници?

Военният министър заяви, че България няма да изпраща повече оръжия за Украйна. Предстои ли промяна в геополитическата ориентация на страната?

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Редактор: Ивайла Маринова