Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В сряда в „Твоят ден” ще видите:
Бюджетната комисия прие на първо четене искането на властта за нов размер на държавния дълг. Какво означава това за икономиката и как ще бъдат похарчени 3,8 милиарда евро?
Сагата „Баба Алино” се заплита - захранван ли е „градът-фантом” с незаконни подземни водоизточници?
Военният министър заяви, че България няма да изпраща повече оръжия за Украйна. Предстои ли промяна в геополитическата ориентация на страната?
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.
Редактор: Ивайла Маринова
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