„В Галерия Vivacom Art Hall Оборище 5 официално бе открита съвместната изложба на петимата финалисти в деветото издание на утвърдения конкурс за съвременно българско изкуство MOST. Сред представените автори е и избраникът на iBank – генералният партньор на конкурса, който ще подкрепи артиста в реализацията на бъдещи творчески проекти.

На тържествено събитие, в присъствието на гости и клиенти на iBank, бяха раздадени наградите, а финалистите в конкурса бяха лично поздравени от г-жа Петя Славова (председател на НС и мажоритарен акционер в iBank), г-жа Мая Станчева (член на УС и изп. директор на iBank), както и от арт директора на галерията г-жа Деница Гергова.

Експозицията, преминаваща под тазгодишното мото „Capital of Ideas“ („Капитал от идеи“) е отворена за посещения до 27.06.2026 г. в галерията. Входът е свободен.

Конкурсът MOST традиционно си поставя за цел да открива, насърчава и дава сцена за изява на иновативни автори от страната и чужбина, предоставяйки им ценни професионални контакти и възможности за развитие на локално и международно ниво. През тази година инициативата даде пълно пространство на мислите, емоциите и вътрешните светове на творците.

От десетките кандидатури, подадени в периода 12–30 май 2026 г., експертното жури от екипа на галерията и официалният партньор iBank селектира петима финалисти със забележителна визия и концептуално творчество:

Чудомира Чернева - носител на специалната награда на генералния партньор iBank. Родена в гр. Русе, работи и живее във Варна. Завършва магистърска програма със специалност „Живопис“ в ШУ „Епископ Константин Преславски“ и е член на Дружеството на художниците в гр. Русе. Творчеството ѝ изследва дълбоката екологична връзка между хората и природата. Нейните пейзажи, портрети и натюрморти функционират като инструмент за размисъл и стремеж към култивиране на вътрешен покой. Авторката има богата история от групови и самостоятелни изложби във Варна и Русе, сред които участия в 10-то Международното биенале „Изкуството на миниатюрата“, Галерия „Графит“ и Арт салона на Радио Варна.

Антони Атанасов - артист, чието творчество е дълбоко обвързано с динамиката и философията на морската стихия. Завършва НХА в гр. София, а след богат професионален опит в пространствения и графичния дизайн се посвещава изцяло на живописта. В творбите си пренася усещане за мащаб, улавяне на момента и силни емоционални контрасти – от медитативни залези до експресивни вълни и психологически портрети. Авторът има зад гърба си няколко съвместни изложби и успешна самостоятелна изложба през 2025 г., а негови платна са част от частни колекции в България и Великобритания.

Любомира Димитрова – артист, който рисува от дете. Няма академично образование, но изкуството винаги е било естествена част от живота й и основен начин да изразява своите емоции, мисли и вдъхновения. Развива се като художник чрез самостоятелна работа, постоянни творчески търсения и практически опит. Вярва, че изкуството е преди всичко искрен израз на вътрешния свят на твореца. Работи предимно в областта на абстрактната живопис, където чрез цвят, форма и текстура създава композиции, които носят емоция, движение и свобода на интерпретацията. Всяка нейна картина е отражение на момент, усещане или преживяване, пресъздадено по уникален и личен начин. За нея рисуването е начин на живот и непрекъснато пътешествие към нови идеи и творчески открития.

Ясен Иванов е съвременен артист, базиран в гр. София. Започва художественото си развитие чрез обучение по иконопис, което полага основа в дисциплината на рисунката и вниманието към детайла. Завършва НХА, бакалавър - специалност “Графика", а професионалният му опит включва работа в областта на илюстрацията и графичния дизайн. Движи се между традиционни и съвременни изразни средства, като стъпва върху класическо художествено обучение и съвременни визуални стратегии. Изследва теми като идентичност, отдаденост и трансформация. Негови творби са представяни в редица галерии в България и чужбина, сред които Boomer Gallery (Лондон), Българският културен институт (Рим) и СБХ, както и със самостоятелни изложби в галерия „Икар“ и Галерия Vivacom Art Hall Oborishte 5.

Елена Петрова (Aora) – завършва архитектура със специализация в интериорен дизайн. Няколко години работи като архитект. Годините професионална практика силно влияят върху нейното възприемане за пространство, светлина и връзката между човека и средата. В художествената си практика авторката залага на смесени техники и абстрактни композиции. Последните ѝ творби са вдъхновени от естествените органични форми на природата - цветя, пейзажи, пресъздадени чрез богати текстури, пластове и цветове. През призмата на абстракцията тя се стреми да изгражда произведения с тихо, но силно присъствие, които променят изцяло атмосферата на пространството.

Редактор: Райна Аврамова