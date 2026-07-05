Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В понеделник в „Твоят ден” ще видите:
Политическа и институционална буря. И Конституционният съд проверява данните за съвместни пътувания на Десислава Атанасова и Делян Пеевски- какво следва?
Обрат в ядрената стратегия на страната ни. Ще строим ли заедно с Украйна АЕЦ „Белене”?
6 дни без следа от 11- годишната Наталия и нейния похитител. Защо полицията не успява да открие детето и възможно ли е да е изведено зад граница?
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.Редактор: Дарина Методиева
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