В „Социална мрежа” на 9 юли от 15:20 ч. очаквайте:

Системите за безопасност в автомобилите: Някои шофьори ги възприемат като ненужно допълнение, други разчитат изцяло на тях. Докъде се простират технологичните възможности и какво трябва да знаят водачите?

"Ако котките изчезнат от света": Философски роман за ценностите в живота, човешките взаимоотношения и помирението със себе си. Какво се случва с човек, когато разбере, че дните му са преброени?

Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Никола Тунев