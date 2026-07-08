Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева” след новините в 17 часа
В четвъртък в „Денят на живо с Наделина Анева” ще видите:
Бюджетът на нова власт, сблъсъкът на интереси – работодатели, синдикати и държава. В студиото главният икономист на КТ „Подкрепа” Атанас Кацарчев.
И още: Поредни промени на изборните правила – необходимост или политическа стратегия? Гост бившият председател на ЦИК Ивилина Алексиева.
Не пропускайте „Денят на живо“ с Наделина Анева след новините в 17 часа.Редактор: Никола Тунев
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни