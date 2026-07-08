В четвъртък в „Денят на живо с Наделина Анева” ще видите:

Бюджетът на нова власт, сблъсъкът на интереси – работодатели, синдикати и държава. В студиото главният икономист на КТ „Подкрепа” Атанас Кацарчев.

И още: Поредни промени на изборните правила – необходимост или политическа стратегия? Гост бившият председател на ЦИК Ивилина Алексиева.

Не пропускайте „Денят на живо“ с Наделина Анева след новините в 17 часа.

Редактор: Никола Тунев