Тази вечер започва новият сезон на „Черешката на тортата“, който ще е с различни, по-сложни правила за участниците. Те ще са причина за по-интересни и забавни ситуации за зрителите на кулинарното предаване. В настоящата седмица ще наблюдаваме репортерът на „На кафе“ Елизабет Методиева – Бети, която ще готви трудни и комплексни ястия. Заедно с нея в кулинарната надпревара ще се включат Виктория Кузманова, Алпер Чочев, Георги Тошев и Юли Тонкин, които ще бъдат изправени пред предизвикателството на шеф Манчев. През този сезон участниците ще трябва да използват въображението и креативността си и да включат в менюто си специфичен продукт, скрит в тайна мистериозна кутия.

Панелистката Кристина Патрашкова също ще е част от кулинарната надпревара и ще изуми България с танци и може би и с готварски умения.

Ще бъдат ли извадени от зоната си на комфорт звездните участници в кулинарното риалити? Притежават ли кулинарни умения и какви интересни рецепти ще покажат на шеф Манчев и на зрителите на NOVA?

Всичко за „Черешката на тортата“ можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница. Епизодите от новия сезон на кулинарното риалити можете да гледате на NOVA PLAY след излъчването им в ефир.

Редактор: Райна Аврамова