Начело на лечебното заведение застава хирургът Радосвет Горнев
Болница "Лозенец" вече е с ново ръководство. То е отразено в търговския регистър.
Начело на лечебното заведение застава хирургът Радосвет Горнев. Така се слага край на 23-годишното управление на бившия директор Любомир Спасов. Той беше уволнен от здравния министър Стойчо Кацаров. Мотивите - извършване на незаконни трансплантации и други нарушения в лечебното заведение.
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