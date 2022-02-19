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Рейсът се е преобърнал рано сутринта на магистралата между Коня и Аксарай заради поледица
Шестима души загинаха и 41 бяха ранени при катастрофа днес на туристически автобус в Централна Турция, предаде Анадолската агенция.
В автобуса е имало общо 47 души, включително двамата шофьори.
Автобусът се е преобърнал рано сутринта на магистралата между Коня и Аксарай заради поледица. Той е пътувал от Измир към района на Кападокия.
Ранените са закарани в различни болници в Коня.
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Konya Aksaray karayolunda bir tur otobüsünün buzlanma ve tipi nedeniyle şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi de yaralandı. pic.twitter.com/28BFgNmkem— Sadettin Sağlam (@68Saglam) February 19, 2022
Движението по магистралата дълго време бе блокирано.
Konya Aksaray Karayolu’nda ve Çankırı'da meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim... pic.twitter.com/tJoStajmXo— Bilal Dizbay (@bilaldzby) February 19, 2022
Полицията е задържала двамата шофьори на автобуса. Екскурзоводът Ефе Таш, който е ранен и се намира в болница, е разговарял по телефона с валията на Коня Вахдеттин Йозкан.
Konya'da meydana gelen feci kazada 6 ölü 41 kişi yaralanmıştır— Gani Dalan (@GaniDalan) February 19, 2022
İzmir'den Kapadokya'ya gezi için yolcuları taşıyan Tur Otobüsü Konya - Aksaray karayolunda şarampole devrilmiştir
Ölenlere rahmet yaralılara şifalar dilerim pic.twitter.com/IpcN4mtjc0
Таш е посочил, че рано сутринта пътят е бил заледен, валял е сняг и е духал силен вятър. Екскурзоводът е добавил, че се е спасил благодарение на предпазния колан, с който се е закопчал.
Kapadokya'ya gezi için gidenleri taşıyan tur otobüsünün #Konya - #Aksaray karayolunda tipi ve buzlanma nedeniyle şarampole devrilmesi sonucu yaşanan elim— Mustafa Gürhan DEMİR (@MGurhandemir) February 19, 2022
kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza da şifalar diliyorum. pic.twitter.com/YZFUaYKRB2
Konya-Aksaray karayolunda tur otobüsünün devrilmesi sonucunda 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini , 42 vatandaşımızın da yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendim.— Ayhan EREL (@avukatayhanerel) February 19, 2022
Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet , yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/zLhxwuzkHI
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