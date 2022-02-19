Рейсът се е преобърнал рано сутринта на магистралата между Коня и Аксарай заради поледица

Шестима души загинаха и 41 бяха ранени при катастрофа днес на туристически автобус в Централна Турция, предаде Анадолската агенция.

В автобуса е имало общо 47 души, включително двамата шофьори.

Автобусът се е преобърнал рано сутринта на магистралата между Коня и Аксарай заради поледица. Той е пътувал от Измир към района на Кападокия.

Ранените са закарани в различни болници в Коня.

Нашествие от отровни медузи по южните брегове на Турция (ВИДЕО+СНИМКИ)

Движението по магистралата дълго време бе блокирано.

Полицията е задържала двамата шофьори на автобуса. Екскурзоводът Ефе Таш, който е ранен и се намира в болница, е разговарял по телефона с валията на Коня Вахдеттин Йозкан.

 

 

Таш е посочил, че рано сутринта пътят е бил заледен, валял е сняг и е духал силен вятър. Екскурзоводът е добавил, че се е спасил благодарение на предпазния колан, с който се е закопчал.  

За да научавате първи новините от България и света, изтеглете новото приложение на NOVA - за Android ТУКiOS (Apple) ТУК и HUAWEI AppGallery ТУК.

 
Източник: БТА