Шестима души загинаха и 41 бяха ранени при катастрофа днес на туристически автобус в Централна Турция, предаде Анадолската агенция.

В автобуса е имало общо 47 души, включително двамата шофьори.

Автобусът се е преобърнал рано сутринта на магистралата между Коня и Аксарай заради поледица. Той е пътувал от Измир към района на Кападокия.

Ранените са закарани в различни болници в Коня.

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Konya Aksaray karayolunda bir tur otobüsünün buzlanma ve tipi nedeniyle şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi de yaralandı. pic.twitter.com/28BFgNmkem