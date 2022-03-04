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Това заяви губернаторът на Николаевска област
Руски войски влязоха в украинския черноморски град Николаев, заяви днес губернаторът на Николаевска област Виталий Ким, предаде Ройтерс.
Във видеозапис, публикуван онлайн, той съобщи, че в някои части на града има сражения. "Да не се поддаваме на паниката", призова губернаторът.
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Руското настъпление към Николаев е отблъснато, заяви Олексий Арестович, военен съветник на украинския президент Володимир Зеленски.
"Можем да храним умерен оптимизъм за бъдещото развитие на вражеската офанзива. Мисля, че тя ще бъде спряна и в други райони", изтъкна Арестович.
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