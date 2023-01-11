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Граждани се опитаха със собствени усилия да избутат колите си от водата в Измир
Проливен дъжд причини наводнения в окръг Измир, Западна Турция, съобщава турската частна телевизия НТВ.
Наводнени са улици и булеварди в градовете Конак, Балчова и Борнова, а много автомобили са закъсали на пътя.
İzmir'in Konak, Balçova, Bornova ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandıhttps://t.co/j3VEiv5ICQ #izmir #yagmur #saganak #HavaDurumu— The Anatolia Post (@Theanatoliapost) January 11, 2023
Sağanak İzmirlilere zor anlar yaşattı!https://t.co/H15Bnqszbm ++ #izmir #yagmur #trafikkazası #sondakikahaberleri pic.twitter.com/V27bgCG8vT— Demokrat Gündem (@demokratgundem) January 11, 2023
Граждани се опитаха със собствени усилия да избутат колите си от водата, а за по-големите превозни средства се наложи да бъдат изкарвани със специализирана техника.
#Günaydın #izmir de #çarşamba yı sel almasın ama geceden beri #yağmur harika yağıyor. pic.twitter.com/KYzFHj7Jrn— MURAT (@muratcl35__) January 11, 2023
Дъждът в района се засили снощи, но се очаква да продължи с прекъсвания до днес по обяд, допълва телевизията.
İzmir’de beklenen sağanak yağış il genelinde etkisini gösterirken caddeler ve birçok yerde su birikintileri oluştu.#izmir #gündem #haber #yağmur #sel #survivor2023 #AhmetÇalık #SinanATESicinAdalet #masterchefturkiye #sondakika #video #sel #afad #11Ocak #news #new pic.twitter.com/V3iLOD6LGs— Time35 (@izmirtime35tv) January 11, 2023
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