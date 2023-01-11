Граждани се опитаха със собствени усилия да избутат колите си от водата в Измир

Проливен дъжд причини наводнения в окръг Измир, Западна Турция, съобщава турската частна телевизия НТВ.

Наводнени са улици и булеварди в градовете Конак, Балчова и Борнова, а много автомобили са закъсали на пътя.

Граждани се опитаха със собствени усилия да избутат колите си от водата, а за по-големите превозни средства се наложи да бъдат изкарвани със специализирана техника.

Дъждът в района се засили снощи, но се очаква да продължи с прекъсвания до днес по обяд, допълва телевизията.

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Източник: Мина Димитрова, БТА