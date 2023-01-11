Проливен дъжд причини наводнения в окръг Измир, Западна Турция, съобщава турската частна телевизия НТВ.

Наводнени са улици и булеварди в градовете Конак, Балчова и Борнова, а много автомобили са закъсали на пътя.

İzmir'in Konak, Balçova, Bornova ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı https://t.co/j3VEiv5ICQ #izmir #yagmur #saganak #HavaDurumu

Граждани се опитаха със собствени усилия да избутат колите си от водата, а за по-големите превозни средства се наложи да бъдат изкарвани със специализирана техника.

#Günaydın #izmir de #çarşamba yı sel almasın ama geceden beri #yağmur harika yağıyor. pic.twitter.com/KYzFHj7Jrn