С указ на президента Румен Радев Николай Милков е освободен от поста служебен министър на външните работи.

Постът му поема Иван Кондов, който до момента беше постоянен секретар във ведомството. Това става ясно от днешния брой на "Държавен вестник".

Очаква се Николай Милков да поеме поста посланик на България в НАТО.