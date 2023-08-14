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Настъпило е сгъстяване на газ
Взрив избухна в корабостроителница в Истанбул и взе една жертва.
İstanbul'da tersaneler bölgesinde gemide patlama!— AntepSonHaber (@antep_son) August 14, 2023
Patlamada 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı.#istanbul #tersane #gaziantep #dolar #halkaarz pic.twitter.com/4LLXhoyIhQ
"Експлозията е станала в отсека за отпадъци на един от корабите към 10:30 ч. местно време", съобщават местни медии.
Tuzla tersaneler bölgesinde gemide patlama: 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralıhttps://t.co/8fLxRiv0de#sondakika #tuzlatersane #tuzla #tersane #istanbul #işçi #gemi #türkiye #pazartesi #haber #CİNE1 #cine1haber pic.twitter.com/Z6RKrDlMUk— CİNE1 HABER (@habercine1) August 14, 2023
Настъпило е сгъстяване на газ и е последвала експлозия. В този момент в купето са се намирали двама работници, единият от които е загинал на място, а другият е леко ранен.
👉İstanbul'da tersaneler bölgesindeki gemide patlama: Can kaybı var!— Demokrat Gündem (@demokratgundem) August 14, 2023
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