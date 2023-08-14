Настъпило е сгъстяване на газ

Взрив избухна в корабостроителница в Истанбул и взе една жертва.

"Експлозията е станала в отсека за отпадъци на един от корабите към 10:30 ч. местно време", съобщават местни медии.

Настъпило е сгъстяване на газ и е последвала експлозия. В този момент в купето са се намирали двама работници, единият от които е загинал на място, а другият е леко ранен.

Източник: БГНЕС