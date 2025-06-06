Лек автомобил и велосипед се сблъскаха на кръстовището на несебърските улици "Еделвайс" и "Любен Каравелов".

Камион блъсна 16-годишен велосипедист в Пловдив

Инцидентът е станал около 17.00 часа в четвъртък, полицията установява причините за инцидента.

Ударът е между лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 59-годишна жена и велосипед, от 10-годишно момче от Несебър. Детето е получило охлузни рани по главата и се е наложило да бъде прегледано в УМБАЛ - Бургас. Момчето е освободено за домашно лечение.

Редактор: Цветина Петкова