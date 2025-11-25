В позиция до медиите лидерът на ДПС определи оплакванията на столични съветници като „смешен плач“ и настоя кметът да осигури достъп до паркинга на “Св. Александър Невски” за хората още днес.

"От вчера в социалните медии се чува смешен плач на столични общински съветници за паркинга на “ Св. Александър Невски”. Интересното е, че казват, че искат да го няма. Как “паркингът да го няма”, момчета? Този паркинг е необходим на софиянци - да си паркират колите, когато ходят на църква например или посещават Националната галерия “Квадрат 500” или БАН.

А що се отнася до неговото стопанисване, като сте толкова ербап-какво чакахте две години, барабар с кмета Васил Терзиев, а не си го взехте, до го предоставите на столичани. Очаквам още днес кметът на София Васил Терзиев, с подкрепата на общинските си съветници от ППДБ, “Спаси София” и цялата им групичка, да предприемат необходимите действия за отварянето на паркинга пред катедралата “Св. Александър Невски” за хората".

Новата позиция на Пеевски е свързана с политиките за паркиране. Припомняме, че по-рано от „ДПС - Ново начало“ обявиха, че ще атакуват в съда решението на СОС за двойното увеличение на таксите за паркиране в „синя“ и „зелена“ зона и разширяването на техния обхват.

Според лидера на ДПС Делян Пеевски действията на кмета Васил Терзиев и СОС са „арогантна демонстрация срещу хората в София“.

„Този кмет и неговият екип, издигнати от ПП-ДБ и “Спаси София”, вече две години безобразничат срещу хората в София, предизвикват корупционни скандали, съсипват и опропастяват всяко нещо, до което се докоснат“, коментира по-рано Пеевски.

Пеевски към кметовете и общинските съветници от ДПС: Не пипайте местните данъци и такси една година

Реакцията на столичния кмет Васил Терзиев в понеделник не закъсня. В свой пост в социалните мрежи той определи позицията на Пеевски като „упражнения по популизъм върху София“ и допълни, че „е време г-н Пеевски да влезе в ролята на депутат, а не на монарх или кмет“.

Във вторник столичният кмет отговори във Facebook на идеята да се осигури достъп до паркинга на “Св. Александър Невски” и сподели, че напълно подкрепя предложението.

"Когато една идея е добра – добра си е! Напълно подкрепям предложението: паркингът до „Св. Александър Невски“ трябва да служи на софиянци, а не на депутати и тяхната „зона за сигурност“, която самият парламент е решил да обособи там", написа Терзиев.

По думите му Столична община има пълна готовност още следващата седмица да постави табели „Синя зона“ и да отвори десетки места за гражданите – за хората, които посещават катедралата, Националната галерия или БАН. "Софиянци заслужават това пространство да бъде на тяхно разположение, а не на специално охраняван паркинг".

"Остава само една дребна формалност: г-жа Рая Назарян, председател на Народното събрание, трябва да издаде заповедта, с която парламентът освобождава терена. Призовавам я да го направи в най-кратък срок", каза Терзиев.

Той благодари на Пеевски за вдъхновението. "Сега е моментът неговото политическо влияние да се материализира в подкрепа към г-жа Назарян, така че тази отлична идея най-после да стане факт. Столична община е готова. Чакаме само ключа от паркинга".

Редактор: Мария Барабашка