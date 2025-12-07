Тази неделя в рубриката „Да хванеш гората” Галя Щърбева ни среща с Гийом. Той е французин, живял години наред в Париж. Но когато решава да сбъдне мечтата си да обиколи Европа, се озовава в Пловдив и така и не си тръгва.

Среща Радост, с която създава семейство. И откриват Малък Чардак, където за изненада на всички решават да отворят френски ресторант.

Сега прави френска лучена супа и крем брюле в едно българско село с 400 жители.Но също така обича да готви шкембе чорба и уши.

Цялата история на Гийом и Радост гледайте във видеото.

