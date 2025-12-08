Кметът на район "Люлин" Георги Тодоров ще присъства на спешна среща в Столичната община заради ескалиращата криза с отпадъците. Тя има следните цели:

- да се изработи незабавен, реалистичен и гарантиран план за овладяване на кризата;

- да се осигурят допълнителна техника, екипи и ресурс;

- да се състави и следва ясен график, който да сложи край на двумесечното “закърпване на положението”.

Сметосъбирането в София: СО продължава да поддържа чистотата в районите от Зона 3 със собствен ресурс

“Люлин" е най-големият район в България, над 200 000 жители, близо една пета от всички софиянци. Район, който генерира 80 тона отпадък дневно. Това е град в града. И когато подобен район остане без адекватно сметопочистване в продължение на месеци, това не е логистичен проблем. Това е удар по здравето и по достойнството на хората“, заяви кметът Георги Тодоров.

Резултатите от разговорите в Столичната община ще бъдат обявени по-късно днес.

Редактор: Габриела Павлова