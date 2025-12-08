#steniskanabala изпраща своя юбилеен 12-и сезон с 99 000 лв дарения или 22 стипендии за студенти сираци за по-добро бъдеще

Инициативата #steniskanabala, която вече 12 години осигурява стипендии за абитуриенти без родителска грижа, изпрати своя юбилеен сезон с впечатляващи резултати и важна промяна във фокуса. Тази година съорганизаторите от Moto-Pfohe, DHL Express Bulgaria и БЧК се върнаха към същината на каузата – не да кажат какво да се носи на бала, а да припомнят защо всъщност съществува кампанията: за да подкрепя първокурсници в тяхната първа стъпка към бъдещето – старта на висшето им образование.

Нов дизайн, нов сайт и нов смисъл зад тениската

Традицията е ясна: всяка година кампанията създава серия тениски с дизайн, който дарителите получават в знак на своята подкрепа. Но през 2025 г. на сайта се появи нещо различно – нова функционалност, която позволява персонализация на визията и „уж еднаквата“ тениска се превърна в най-личния символ на кампанията досега: „Накратко, демократизирирахме дизайна, като дадохме възможност на всеки да добави свой елемент към базовата визия. Резултатът: стотици уникални дизайни – с котки, самолети, имена, 12А, Б, В… и всичко, което младите свързват със своята идентичност. Най-важното обаче за нас беше, че тази тениска не е модна инструкция за бала, а малък жест, чрез който помагаме за образованието на нечий връстник.“, казаха организаторите от Moto-Pfohe. Така обикновената тениска се превърна в необикновена история.

Как инфлуенсърите отключиха ключовата аудитория – абитуриентите и техния „балон“

Идеята доби истинска сила чрез личните истории - в кампанията се включиха популярни инфлуенсъри – Алена Вергова, Весела Бабинова, ЕйБо, Красимира Хаджииванова, Оля Малинова и други, които разказаха абитуриентските си спомени и сложиха своите послания върху тениските, които можеха да се поръчат от сайта. Техните последователи отговориха подобаващо – буквално пренесоха идеята в училищните дворове.

Така СМГ, Американският колеж, гимназиите в Чирпан и Вършец станаха част от инициативата, а зрелостници, техни приятели и семейства се присъединиха към общата кауза. Най-силно отекнаха посланията на „Майко Мила“ и Алена Вергова, чиито дизайни станаха отличници в поръчките.

Традиционните медии дадоха тежест и доверие

За да достигнем до родителите, семействата и учителите, кампанията разшири присъствието си и в традиционните медии. Билборди, радио и онлайн медии насочиха прожектора върху каузата, а големите телевизии дариха време в сутрешните си блокове, което допълнително засили публичната подкрепа.

Корпоративният сектор превърна отговорността в лична кауза

Идеята на тениските достигна и до отговорните компании, които не просто дариха средства, а се включиха със сърце и запалиха и служите си. Сред тях са Фантастико, EasyPay, Сладея, biotrade, Premio Travel, Експрес Логистика, Кар Транспортер, Huvepharma, Generali, Черноморско Злато, ASP, Cleantech, AT Engineering, EuroStill. Дългогодишната подкрепа на семейство Пфое, както и на Атанас Фурнаджиев и Димо Николов от Moto-Pfohe, остава ключова за устойчивостта на каузата.

Логистичната подкрепа от DHL, които транспортираха над 750 тениски, и професионалната работа на БЧК – София, които подбраха бенефициентите, допринесоха за безупречното протичане на кампанията. Дизайнът и механиката на тазгодишната тениска са дело на guts&brains DDB.

Резултатите от 2025 г. – кратко, ясно и силно

22 нови стипендии за първокурсници сираци + 4 поощрителни за успех

за първокурсници сираци за успех 99 000 лв. общо дарени средства

общо дарени средства 460 персонализирани тениски от индивидуални дарители

от индивидуални дарители Корпоративни и лични дарения – 83 000 лв.

Общо за 12 сезона: над 850 000 лв. дарения и повече от 340 стипендии

Изводът след 12 години: доброто си отива с всичко

Юбилейният сезон на #steniskanabala утвърждава нещо важно – че когато усилията са насочени към общата цел, резултатите са видими и променят съдби.

Кампанията продължава да расте, да се адаптира и да намира нови начини да достига до сърцата на хората – ще разберете как в 13-ия ѝ сезон.

Защото, както казват организаторите:

„Доброто си отива с всичко – и ние ще продължим да го разказваме, да го развиваме и да се борим за по-добро бъдеще за още повече млади хора.“