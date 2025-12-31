В часовете преди настъпването на 2026 година и въвеждането на еврото Агенция „Митници“ декларира пълна готовност за работа с новата валута. Вяра Генова-Рудолф, която е главен експерт „Връзки с обществеността“ в Агенцията, успокои, че преходът ще премине плавно и без сътресения както за администрацията, така и за преминаващите през границата.

►Работа в първите часове на годината

Въпреки планираното прекъсване на банковите системи в новогодишната нощ, работата на граничните пунктове няма да спре. „В първите часове няма да се случи нещо особено. За нас важи същото, което и за целия бизнес - ще спрат ПОС терминалите за няколко часа. По уверения на банките - от 21 тази вечер до 1 часа след полунощ“, обясни Генова-Рудолф.

Ново мито за онлайн пратки от трети страни в ЕС

Тя уточни, че е създадена организация за този период: „През това време на повечето места ще могат да се извършват плащания в брой. Това ще се случва на „Дунав мост“ - Русе, където преминават и доста граждани с леки автомобили“. Експертът подчерта, че техническата пауза няма да се отрази фатално на товарния трафик. „Това засяга само една малка част от товарния трафик, който така или иначе тази нощ е изключително слаб. Нова година е празник за всички и по традиция това е една от най-слабо натоварените нощи в годината“, добави експертът.

►Готовност на системите и нагласи на бизнеса

Според Вяра Генова-Рудолф няма притеснения относно техническата част на превалутирането. „Системите на Агенция „Митници“ вече са напълно адаптирани към работа с еврото. Не очакваме спирания или проблеми“, категорична бе тя. По думите ѝ икономическите оператори са подготвени за промяната отдавна. „Бизнесът, с който работи Агенция „Митници“, е един от най-позитивно настроените към еврото. За последните две години вносът и износът в стойностен обем, деклариран пред Агенция „Митници“, е бил на 50% в евро. Това е една изключително използвана валута в международната търговия и със сигурност международният бизнес пръв ще усети ползите от еврото“, смята главният експерт „Връзки с обществеността“ в Агенцията.

►Трафикът по празниците

За пътуващите с леки коли през почивните дни не се очакват усложнения. „Трябва да правим разлика между трафика на леки автомобили, който е свързан с туризма, и трафика на камиони. През тези дни очакваме слаб трафик на товарни автомобили, тъй като все още фирмите ще са в почивка, но пък за сметка на това ще има туристически трафик“, прогнозира Генова-Рудолф.

Редактор: Мария Барабашка