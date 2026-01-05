-
Темата коментираха актрисата Лара Златарева, драматургът Станислава Ризова и юристът Димитър Маргаритов
В България вече се разплащаме с евро - излишни ли бяха страховете? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” актрисата Лара Златарева, драматургът Станислава Ризова и юристът Димитър Маргаритов.
Втората тема, по която дискутираха тримата събеседници: Какво се случва, след като САЩ арестуваха президента на Венецуела? Това само началото ли е в стратегията на Тръмп?
