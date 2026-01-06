След оставката на правителството и консултациите с парламентарните партии, президентът Румен Радев заяви, че съвсем скоро ще връчи първия мандат за съставяне на правителство на най-голямата политическа сила ГЕРБ-СДС. Той припомни, че политическите сили не виждат възможност за излъчване на ново правителство в този парламент и отново призова депутатите за промени в Изборния кодекс, които да гарантират честен вот, чрез машинно гласуване.

Темата за изборните правила коментираха в предаването „Пресечна точка” актрисата и пиар на „Театъра на Българската армия" Лара Златарева, драматургът и музикален режисьор Станислава Ризова и юристът и дългогодишен председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов.

Втората тема в предаването беше за депутатските заплати. По информация на вестник „24 часа”, те струват на бюджета по около 100 000 лева на ден. По закон депутатите получават месечно възнаграждение в размер на 3 средни работни заплати в обществения сектор за страната по данни на НСИ, като сумата се обновява на всяко тримесечие. Над 76,3 милиона са отишли за заплати на депутатите от последните 6 парламента - от 45-ия през пролетта на 2021 г. до 50-ия през 2024 г.