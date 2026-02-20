-
Смела игра с много усмивки в "Сделка или не"
-
„Оцелели от прахта“ в „Темата на NOVA”
-
NewsBuild.ai: Как изкуственият интелект променя ежедневието на уеб редакциите?
-
„Ничия земя“: За подадената ръка
-
Шеф Иван Манчев превръща кулинарни кошмари в шедьоври в „Кошмари в кухнята“
-
„Изживей България“ представя Петричкия край отвъд легендите и древните предания
Коментар на Ева Кикерезова, Димитър Зоров и Димитър Тодоранов
В петък в студиото на „Пресечна точка” гостуваха медиаторът Ева Кикерезова, млекопреработвателят Димитър Зоров и предприемачът Димитър Тодоранов.
Първата тема, която обсъдиха, беше за оставката на Стоил Цицелков, назначен за вицепремиер за честни избори от служебния министър-председател Андрей Гюров.
След това дискусията продължи с приетите единодушно в НС промени, част от данните в Националния регистър за случаите на педофилия да бъдат публични.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни