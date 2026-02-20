В петък в студиото на „Пресечна точка” гостуваха медиаторът Ева Кикерезова, млекопреработвателят Димитър Зоров и предприемачът Димитър Тодоранов.

Първата тема, която обсъдиха, беше за оставката на Стоил Цицелков, назначен за вицепремиер за честни избори от служебния министър-председател Андрей Гюров.

След това дискусията продължи с приетите единодушно в НС промени, част от данните в Националния регистър за случаите на педофилия да бъдат публични.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева