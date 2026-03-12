-
Кои фактори ще окажат влияние върху изборните нагласи
Предизборното надбягване започна още преди да е свирен сигналът за старт на кампанията. Всички 14 партии и 10 коалиции искат да получат властта и ще убеждават избирателите да им я дадат на 19 април.
Върху нагласите на избирателите логично влияние ще окажат хората в кандидат депутатските листи, дебатите между участниците в изборите, действията на служебната власт, цените, войните.
Днес знаем кой с кого се кълне, че няма да управлява и кой от кого има потенциала да открадне избиратели. А това, че картината ще се промени е сигурно. Защо и как? Темата коментираха в предаването „Челюсти” политологът проф. Румяна Коларова и медийният експерт доц. Георги Лозанов. Гледайте във видеото.
Редактор: Ина Григорова
