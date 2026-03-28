България отново ще се включи в световната инициатива „Часът на Земята“. Точно в 20:30 милиони хора по целия свят ще изгасят символично осветлението си за един час, за да насочат вниманието към спешната нужда от опазване на Земята.

Затова от Световния фонд за природата в България и Столична община организират доброволческа акция.

Акцентът на инициативата тази година е създаване на „Най-големия час за Земята“, с призив за конкретни действия за опазване на околната среда. За това и от сутринта доброволци почистват бреговете на река Какач в Северния парк от битови отпадъци. Целта е да се намали натискът върху природата, както и да се покаже грижа за опазването на българските реки.

На място са осигурени чували и ръкавици за участниците. А по повод „Часът на Земята“ има и други инициативи:

- Част от светофарите по бул. „Витоша“ ще бъдат с променен зелен сигнал, който ще бъде във формата на сърце;

- Точно между 20:30 и 21:30 ч., фасадните осветления на редица знакови сгради в столицата ще угаснат. Сред тях са катедралата „Св. Александър Невски“ и други храмове в столицата. Също и сградите на Народния театър, Националната библиотека, Софийския университет и Софийската опера и балет; Президентството, Министерския съвет, Народното събрание.