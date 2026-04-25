Дете е в кома след падане от тераса на НДК (ВИДЕО+СНИМКИ)
Състоянието му остава изключително тежко
Екип неврохирурзи оперира снощи по спешност 14-годишното момче, което пострада при инцидент в района на НДК. Операцията продължила до късно през нощта. След нея момчето е настанено в реанимация, където борбата за живота му продължава. Състоянието му е изключително тежко.
Припомняме, че инцидентът стана в петък около 18 ч. Около детето имало и други тийнейджъри, а свидетели разказаха за съприкосновение помежду им. На мястото веднага бяха пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ. Момчето беше откарано в "Пирогов" в изключително тежко състояние и беше настанено в Детска противошокова зала в кома, с височинна травма.
От Столичната община съобщиха, че по първоначална информация пострадалото момче и негови приятели са седели на парапета на терасата. Други деца бутали самия парапет, който се срутил и предизвикал инцидента.Редактор: Дарина Методиева
