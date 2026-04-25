Водач се качи на тротоар с колата си и се заби в стена на главна улица в Горна Оряховица. Инцидентът станал около 23 ч. в петък.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

По неясни причини жената зад волана изпуснала управление над автомобила си и се качила на тротоара, спирайки в стената на сграда. За щастие, няма пострадали. Пробите за алкохол и наркотици на жената са отрицателни.

