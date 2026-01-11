Снимка: Мартин Георгиев, NOVA/ Видео: Мартин Георгиев, NOVA
Мястото е известно като конфликтна точка за града
Заледени пътни участъци продължават да създават опасности за шофьорите в страната. Пореден инцидент в Горна Оряховица показва как водач на автомобил губи контрол и събаря пътен знак за ограничение на скоростта.
Случаят е заснет от охранителна камера. На кадрите се вижда как колата не взима завой и удря знак, указващ максимална скорост от 30 километра в час. Въпреки това, по всичко личи, че автомобилът се е движил с по-висока скорост.
Загинал и ранени при тежка катастрофа край Разград
Мястото е известно като конфликтна точка за града, а подобни инциденти там не са единични. Екипът ни вече е показвал серия от катастрофи и произшествия на същия участък.
Пътят в района е ремонтиран изцяло преди време. От видеото се вижда, че настилката е за ледена, но почистена.
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
