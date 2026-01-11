Снимка: iStock
-
Задържаха съсобственик на швейцарския бар, в който избухна пожарът с 40 жертви
-
Мощна буря нанесе щети в Турция
-
Ураганен вятър нанесе щети в село Меден кладенец
-
Жена без книжка помете две коли на пътя София-Банкя, четирима са ранени
-
Спасиха баща и син от Крумовград, блокирани с часове в река Арда
-
Дрифт или неправилно изпреварване: Каква е причината за катастрофата, при която млад мъж загина във Велико Търново
Движението на пътя с Попово е затворено
Един човек загина и няколко са пострадали при тежка катастрофа на пътя Разград - Попово.
Пътният инцидент между двете леки коли с разградска регистрация е станал около 16.30 часа.
Движението в участъка е затворено, като водачите се предупреждават да използват обходни маршрути към Попово. Оранжевият код за опасно време остава в сила.
Верижна катастрофа блокира движението по магистрала „Тракия” (СНИМКИ)
От АПИ съобщават, че временно е ограничено движението по път III-204 Разград – Попово в участъка Разград – Благоево поради ПТП. Обходен маршрут: Разград – път I-2 – път III-2004 Балкански – път III-204 Благоево и обратно. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".
Последвайте ни