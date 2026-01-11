Един човек загина и няколко са пострадали при тежка катастрофа на пътя Разград - Попово.

Пътният инцидент между двете леки коли с разградска регистрация е станал около 16.30 часа.

Движението в участъка е затворено, като водачите се предупреждават да използват обходни маршрути към Попово. Оранжевият код за опасно време остава в сила.

От АПИ съобщават, че временно е ограничено движението по път III-204 Разград – Попово в участъка Разград – Благоево поради ПТП. Обходен маршрут: Разград – път I-2 – път III-2004 Балкански – път III-204 Благоево и обратно. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".