Снимка: Ерик Борозенко
Инцидентът е станал на 29-ия километър в посока София
Верижна катастрофа блокира движението по магистрала „Тракия” тази сутрин. Инцидентът е станал на 29-ия километър в посока София.
По информация на МВР, сигналът е подаден около 7:40 тази сутрин. Жертви няма. Пострадал е един от шофьорите на автомобилите. Той е на 58 години с лека травма в областта на гръдния кош. Откаран е от служители на Спешна помощ.
За кратко движението беше спряно и на пътуващите в посока София се наложи да изчакат на място.
В момента по магистралата се извършват и ремонтни дейности. От АПИ призовават шофьорите да бъдат внимателни и да карат с повишено внимание.
Снимка: Ерик Борозенко
