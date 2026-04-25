Миналата неделя в „Събуди се“ заедно написахме телевизионна история с първия дигитален образ ко-водещ в българския ефир - Ахинора. Прецедент, който предизвика широк отзвук у нас и извън страната. А доверието на зрителите в изборния ден превърна „Събуди се“ в най-гледания изборен сутрешен ефир.

Това е момент, който ще бъде изучаван от бъдещите журналисти в Софийския университет.

Ахинора - първият дигитален образ холограма в българския телевизионен ефир

"Ние много обсъждаме изкуствения интелект и неговата роля в медиите, това ще бъде много важна илюстрация. Ако политически или други причини не го блокират, той като цяло ще даде много голям познавателен бум в следващото поколение, включително и вашето", разказва доц. Георги Лозанов, който е преподавател в СУ "Св. Климент Охридски".

Новината за холограма в национален ефир стигна и извън границите на България.

"Включихме телевизора и забелязах, че на екрана имаше още някой с Марина Цекова. Веднага предположих, че е журналист, репортер от някой град – Пловдив, Бургас, някъде там. И докато закусваме аз гледам към телевизора, казвам: Хора, чакайте малко, този човек не е човек, а нещо, генерирано от изкуствен интелект. Това е нещо, което не съм виждал никога преди“, споделя Тони МакМъри, финансов директор на международна компания.

За дигитален образ в ефир, вместо човек, заговори първа астрологът от “На кафе” Вихра Петрова.

"Като представихте Ахинора за първи път настръхнах. Щях да се разплача, защото аз съм изключително впечатлена и всеки път се изумявам от астрологията", казва тя.

