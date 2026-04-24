След като ЦИК обяви окончателните списъци с народни представители, основният въпрос в политическото пространство е един: кога президентът ще издаде указ за първото заседание на 52-рото Народно събрание?  Поглед към статистиката от последните 8 парламента показва ясна тенденция – държавният глава обикновено не губи време.
 
 
Хронология на „първия звънец“
 
През последните 9 години (от 2017 г.) скоростта на свикване на депутатите варира значително, но в условията на политическа динамика процесът се ускорява.
 
Парламент
Дата на изборите
Първо заседание
Ден
Бр. дни
51-во НС
27 окт 2024
11 ноември
Пон.
15
50-о НС
9 юни 2024
19 юни
Сряда
10
49-о НС
2 април 2023
12 април
Сряда
10
48-о НС
2 окт 2022
19 октомври
Сряда
17
47-о НС
14 ноември 2021
3 декември
Петък
19
46-о НС
11 юли 2021
21 юли
Сряда
10
45-о НС
4 април 2021
15 април
Четв.
11
44-то НС
26 март 2017
19 април
Сряда
24
 
Защо срядата е фаворит?
 
Статистиката е категорична: Сряда е „любимият“ ден за старт на нов парламент. В 5 от последните 8 случая (над 60%) депутатите са прекрачвали прага на Народното събрание именно в този ден. Това не е случайно – сряда е първият официален пленарен ден от седмицата според парламентарния правилник.
 
Колко бързо се случва всичко?
 
Ако приемем 44-то НС (2017 г.) за изключение поради по-спокойната тогава политическа обстановка, средното време за свикване в последните три години е паднало до едва 10-12 дни. Рекордът за най-бърз старт се държи от 46-о, 49-о и 50-о НС – точно 10 дни след вота.
 
Какво предстои за 52-рото НС?
 
При избори, проведени на 19 април 2026 г., и вече обявен списък от ЦИК, „златната среда“ на статистиката сочи към 29 април (сряда). Обнародването в Държавен вестник, което се очаква в началото на идната седмица, технически не е пречка – често указът на президента и списъците с депутати излизат в един и същи извънреден брой.
 
Предстои да разберем дали и този път традицията на „бързата сряда“ ще бъде спазена.
 

