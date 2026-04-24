След като ЦИК обяви окончателните списъци с народни представители, основният въпрос в политическото пространство е един: кога президентът ще издаде указ за първото заседание на 52-рото Народно събрание? Поглед към статистиката от последните 8 парламента показва ясна тенденция – държавният глава обикновено не губи време.

Хронология на „първия звънец“

През последните 9 години (от 2017 г.) скоростта на свикване на депутатите варира значително, но в условията на политическа динамика процесът се ускорява.

Парламент Дата на изборите Първо заседание Ден Бр. дни 51-во НС 27 окт 2024 11 ноември Пон. 15 50-о НС 9 юни 2024 19 юни Сряда 10 49-о НС 2 април 2023 12 април Сряда 10 48-о НС 2 окт 2022 19 октомври Сряда 17 47-о НС 14 ноември 2021 3 декември Петък 19 46-о НС 11 юли 2021 21 юли Сряда 10 45-о НС 4 април 2021 15 април Четв. 11 44-то НС 26 март 2017 19 април Сряда 24

Защо срядата е фаворит?

Статистиката е категорична: Сряда е „любимият“ ден за старт на нов парламент. В 5 от последните 8 случая (над 60%) депутатите са прекрачвали прага на Народното събрание именно в този ден. Това не е случайно – сряда е първият официален пленарен ден от седмицата според парламентарния правилник.

Колко бързо се случва всичко?

Ако приемем 44-то НС (2017 г.) за изключение поради по-спокойната тогава политическа обстановка, средното време за свикване в последните три години е паднало до едва 10-12 дни. Рекордът за най-бърз старт се държи от 46-о, 49-о и 50-о НС – точно 10 дни след вота.

Какво предстои за 52-рото НС?

При избори, проведени на 19 април 2026 г., и вече обявен списък от ЦИК, „златната среда“ на статистиката сочи към 29 април (сряда). Обнародването в Държавен вестник, което се очаква в началото на идната седмица, технически не е пречка – често указът на президента и списъците с депутати излизат в един и същи извънреден брой.

Предстои да разберем дали и този път традицията на „бързата сряда“ ще бъде спазена.