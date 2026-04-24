Поглед към статистиката от последните 8 парламента показва ясна тенденция – държавният глава обикновено не губи време
След като ЦИК обяви окончателните списъци с народни представители, основният въпрос в политическото пространство е един: кога президентът ще издаде указ за първото заседание на 52-рото Народно събрание? Поглед към статистиката от последните 8 парламента показва ясна тенденция – държавният глава обикновено не губи време.
Хронология на „първия звънец“
През последните 9 години (от 2017 г.) скоростта на свикване на депутатите варира значително, но в условията на политическа динамика процесът се ускорява.
|
Парламент
|
Дата на изборите
|
Първо заседание
|
Ден
|
Бр. дни
|
51-во НС
|
27 окт 2024
|
11 ноември
|
Пон.
|
15
|
50-о НС
|
9 юни 2024
|
19 юни
|
Сряда
|
10
|
49-о НС
|
2 април 2023
|
12 април
|
Сряда
|
10
|
48-о НС
|
2 окт 2022
|
19 октомври
|
Сряда
|
17
|
47-о НС
|
14 ноември 2021
|
3 декември
|
Петък
|
19
|
46-о НС
|
11 юли 2021
|
21 юли
|
Сряда
|
10
|
45-о НС
|
4 април 2021
|
15 април
|
Четв.
|
11
|
44-то НС
|
26 март 2017
|
19 април
|
Сряда
|
24
Защо срядата е фаворит?
Статистиката е категорична: Сряда е „любимият“ ден за старт на нов парламент. В 5 от последните 8 случая (над 60%) депутатите са прекрачвали прага на Народното събрание именно в този ден. Това не е случайно – сряда е първият официален пленарен ден от седмицата според парламентарния правилник.
Колко бързо се случва всичко?
Ако приемем 44-то НС (2017 г.) за изключение поради по-спокойната тогава политическа обстановка, средното време за свикване в последните три години е паднало до едва 10-12 дни. Рекордът за най-бърз старт се държи от 46-о, 49-о и 50-о НС – точно 10 дни след вота.
Какво предстои за 52-рото НС?
При избори, проведени на 19 април 2026 г., и вече обявен списък от ЦИК, „златната среда“ на статистиката сочи към 29 април (сряда). Обнародването в Държавен вестник, което се очаква в началото на идната седмица, технически не е пречка – често указът на президента и списъците с депутати излизат в един и същи извънреден брой.
Предстои да разберем дали и този път традицията на „бързата сряда“ ще бъде спазена.
